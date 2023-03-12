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Зенит - Химки 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
12 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
Зенит
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Химки, которое состоится 12 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      История личных встреч
      15.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 1 Химки1 : 1Зенит
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит1 : 0Химки
      24.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Химки1 : 3Зенит
      05.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Зенит2 : 0Химки
      01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Химки0 : 2Зенит
      25.07.2020 Кубок России Финал Зенит1 : 0Химки
      17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Химки2 : 3Зенит
      30.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 Тур 20 Химки0 : 4Зенит
      25.04.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 Тур 6 Зенит4 : 2Химки
      01.11.2008 Россия - Премьер-Лига - 2008 Тур 27 Зенит1 : 0Химки
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      За Педро придётся побороться с дортмундской «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Аяксом». Но у команды из Санкт-Петербурга есть преимущество. У «Зенита» уведут суперталанта из Бразилии? Топ-клубы хотят трансферную цель лидера РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит18 14 3 1 50-7 45 83.3
      2 Спартак М19 12 4 3 45-22 40 70.2
      3 Ростов18 10 5 3 33-26 35 64.8
      4 Динамо М19 9 5 5 35-24 32 56.1
      5 ЦСКА18 8 5 5 30-20 29 53.7
      6 Ахмат19 9 2 8 30-29 29 50.9
      7 Краснодар19 8 5 6 36-32 29 50.9
      8 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      9 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      10 Урал19 7 4 8 24-30 25 43.9
      11 Крылья Советов18 5 5 8 20-26 20 37.0
      12 Пари Нижний Новгород18 5 4 9 22-32 19 35.2
      13 Локомотив М19 5 4 10 24-35 19 33.3
      14 Факел19 1 11 7 24-37 14 24.6
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М19 1 4 14 9-33 7 12.3

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