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Ростов - Пари Нижний Новгород 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
12 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ростов
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 12 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      РоссияАртём Сергеевич Горлов
      История личных встреч
      14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 5 Пари Нижний Новгород3 : 4Ростов
      02.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ростов1 : 2Пари Нижний Новгород
      22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Пари Нижний Новгород1 : 2Ростов
      Текстовая трансляция
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      Более трёх десятков игроков дебютировали за новые команды в чемпионате России. Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит18 14 3 1 50-7 45 83.3
      2 Спартак М19 12 4 3 45-22 40 70.2
      3 Ростов18 10 5 3 33-26 35 64.8
      4 Динамо М19 9 5 5 35-24 32 56.1
      5 ЦСКА18 8 5 5 30-20 29 53.7
      6 Ахмат19 9 2 8 30-29 29 50.9
      7 Краснодар19 8 5 6 36-32 29 50.9
      8 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      9 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      10 Урал19 7 4 8 24-30 25 43.9
      11 Крылья Советов18 5 5 8 20-26 20 37.0
      12 Пари Нижний Новгород18 5 4 9 22-32 19 35.2
      13 Локомотив М19 5 4 10 24-35 19 33.3
      14 Факел19 1 11 7 24-37 14 24.6
      15
      Зона вылета
      		Химки18 3 4 11 17-37 13 24.1
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М19 1 4 14 9-33 7 12.3

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