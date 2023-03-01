Ростов - Пари Нижний Новгород 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
12 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 12 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Артём Сергеевич Горлов
История личных встреч
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 4
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 2
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Более трёх десятков игроков дебютировали за новые команды в чемпионате России. Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|83.3
|2
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|70.2
|3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|64.8
|4
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|56.1
|5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|53.7
|6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|50.9
|7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|50.9
|8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|49.1
|9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|49.1
|10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|43.9
|11
|Крылья Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|37.0
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|35.2
|13
|Локомотив М
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|33.3
|14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|24.6
| 15
Зона вылета
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|24.1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|12.3