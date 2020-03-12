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Фулхэм - Арсенал 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Фулхэм
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Испания Микель Артета
История личных встреч
27.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал2 : 1Фулхэм
18.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Арсенал1 : 1Фулхэм
12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Фулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Фулхэм1 : 5Арсенал
18.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 22 Арсенал2 : 0Фулхэм
24.08.2013 Англия - Премьер-лига Тур 2 Фулхэм1 : 3Арсенал
20.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 34 Фулхэм0 : 1Арсенал
10.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал3 : 3Фулхэм
02.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 20 Фулхэм2 : 1Арсенал

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