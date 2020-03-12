Фулхэм - Арсенал 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Марку Силва
|Микель Артета
История личных встреч
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 3
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|4 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 5
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 0
|24.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|20.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 1
|10.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 3
|02.01.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 1