Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Ральф Хазенхюттль
|Натан Джонс
История личных встреч
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|9 : 0
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 3
|13.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 2
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 2
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|65.3
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|56.9
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|54.2
|8
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|50.0
|9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|50.7
|10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|47.4
|11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|45.3
|12
|Кристал Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|34.6
|13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|34.6
|14
|Ноттингем Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|33.3
|15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|30.9
|16
|Лестер Сити
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|30.8
|17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|30.7
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|29.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|28.0