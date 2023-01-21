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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      УэльсНатан Джонс
      История личных встреч
      27.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон0 : 1Манчестер Юнайтед
      12.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед1 : 1Саутгемптон
      22.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
      02.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Юнайтед9 : 0Саутгемптон
      29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон2 : 3Манчестер Юнайтед
      13.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Юнайтед2 : 2Саутгемптон
      31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
      02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
      01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 2Манчестер Юнайтед
      30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Юнайтед0 : 0Саутгемптон
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал26 20 3 3 59-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед25 15 4 6 41-35 49 65.3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур27 15 3 9 49-37 48 59.3
      5
      Лига Европы
      		Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
      6 Ньюкасл Юнайтед24 10 11 3 35-17 41 56.9
      7 Брайтон энд Хоув Альбион24 11 6 7 45-31 39 54.2
      8 Фулхэм26 11 6 9 38-34 39 50.0
      9 Брентфорд25 9 11 5 40-33 38 50.7
      10 Челси26 10 7 9 27-26 37 47.4
      11 Астон Вилла25 10 4 11 31-38 34 45.3
      12 Кристал Пэлас26 6 9 11 21-33 27 34.6
      13 Вулверхэмптон26 7 6 13 19-35 27 34.6
      14 Ноттингем Форест26 6 8 12 21-47 26 33.3
      15 Эвертон27 6 7 14 20-38 25 30.9
      16 Лестер Сити26 7 3 16 37-46 24 30.8
      17 Борнмут26 6 6 14 25-51 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед25 6 5 14 23-33 23 30.7
      19
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед26 5 8 13 31-42 23 29.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон25 6 3 16 20-41 21 28.0

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