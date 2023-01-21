Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 1
|16.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
|09.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|65.3
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|56.9
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|54.2
|8
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|50.0
|9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|50.7
|10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|47.4
|11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|45.3
|12
|Кристал Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|34.6
|13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|34.6
|14
|Ноттингем Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|33.3
|15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|30.9
|16
|Лестер Сити
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|30.8
|17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|30.7
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|29.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|28.0