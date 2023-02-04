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Вильярреал - Бетис 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
12 Марта 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Вильярреал
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 12 Марта 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вильярреал
      Вильярреал
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияЭнрике Сетьен
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      11.09.2022 Испания - Примера Тур 5 Бетис1 : 0Вильярреал
      06.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Бетис0 : 2Вильярреал
      03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Бетис
      14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Вильярреал1 : 2Бетис
      13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 1Вильярреал
      01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Бетис0 : 2Вильярреал
      27.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал5 : 1Бетис
      07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Бетис2 : 1Вильярреал
      25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 1Бетис
      03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 1Вильярреал
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      Болельщики привыкли ассоциировать словосочетание «королевский клуб» с мадридским «Реалом». Однако у севильского «Бетиса» также присутствует богатая история, связанная с королевской семьёй. «Реал» — не самый «королевский» клуб Испании? Почему на это звание претендует «Бетис»0'«Барса» поймала чемпионский фарт и установила необычный рекорд. А в Мадриде недовольны Анчелотти. Конец интриги в Испании? Игроки «Реала» шутили над «Барсой», но теперь между ними пропасть0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона24 20 2 2 46-8 62 86.1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М24 13 6 5 38-19 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад24 13 5 6 32-23 44 61.1
      5
      Лига Европы
      		Бетис24 12 5 7 32-25 41 56.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал24 11 4 9 28-23 37 51.4
      7 Райо Вальекано25 9 8 8 29-28 35 46.7
      8 Осасуна24 9 7 8 22-23 34 47.2
      9 Атлетик Б24 9 6 9 33-26 33 45.8
      10 Мальорка24 9 4 11 21-25 31 43.1
      11 Сельта25 8 7 10 29-34 31 41.3
      12 Жирона24 8 6 10 38-38 30 41.7
      13 Вальядолид25 8 4 13 19-35 28 37.3
      14 Эспаньол25 6 9 10 31-39 27 36.0
      15 Кадис25 6 9 10 20-37 27 36.0
      16 Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      17 Альмерия24 7 4 13 28-42 25 34.7
      18
      Зона вылета
      		Севилья24 6 7 11 27-39 25 34.7
      19
      Зона вылета
      		Валенсия24 6 5 13 27-28 23 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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