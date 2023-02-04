Атлетик - Барселона 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
12 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 12 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|23.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 11
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 26
|4 : 0
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|17.01.2021
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 3 ДВ
|06.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 3
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Мартин Брейтуэйт мог играть в России, но перешёл в другой каталонский клуб, где стал одним из лидеров. Помните форварда «Барселоны», над которым все смеялись? Он проводит лучший сезон в Ла Лиге0'«Барса» поймала чемпионский фарт и установила необычный рекорд. А в Мадриде недовольны Анчелотти. Конец интриги в Испании? Игроки «Реала» шутили над «Барсой», но теперь между ними пропасть0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|86.1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|74.7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|61.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|56.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|51.4
|7
|Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|46.7
|8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|47.2
|9
|Атлетик Б
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|45.8
|10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|43.1
|11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|41.3
|12
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|41.7
|13
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|37.3
|14
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|36.0
|15
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|36.0
|16
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|34.7
|17
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|34.7
| 18
Зона вылета
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|34.7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|31.9
| 20
Зона вылета
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|17.3