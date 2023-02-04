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Атлетик - Барселона 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
12 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Атлетик Б
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 12 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      23.10.2022 Испания - Примера Тур 11 Барселона4 : 0Атлетик Б
      27.02.2022 Испания - Примера Тур 26 Барселона4 : 0Атлетик Б
      20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б3 : 2 ДВБарселона
      21.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б1 : 1Барселона
      17.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 4Барселона
      31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Барселона2 : 1Атлетик Б
      17.01.2021 Суперкубок Испании Финал Барселона2 : 3 ДВАтлетик Б
      06.01.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 3Барселона
      23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Барселона1 : 0Атлетик Б
      06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Барселона
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона24 20 2 2 46-8 62 86.1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М24 13 6 5 38-19 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад24 13 5 6 32-23 44 61.1
      5
      Лига Европы
      		Бетис24 12 5 7 32-25 41 56.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал24 11 4 9 28-23 37 51.4
      7 Райо Вальекано25 9 8 8 29-28 35 46.7
      8 Осасуна24 9 7 8 22-23 34 47.2
      9 Атлетик Б24 9 6 9 33-26 33 45.8
      10 Мальорка24 9 4 11 21-25 31 43.1
      11 Сельта25 8 7 10 29-34 31 41.3
      12 Жирона24 8 6 10 38-38 30 41.7
      13 Вальядолид25 8 4 13 19-35 28 37.3
      14 Эспаньол25 6 9 10 31-39 27 36.0
      15 Кадис25 6 9 10 20-37 27 36.0
      16 Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      17 Альмерия24 7 4 13 28-42 25 34.7
      18
      Зона вылета
      		Севилья24 6 7 11 27-39 25 34.7
      19
      Зона вылета
      		Валенсия24 6 5 13 27-28 23 31.9
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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