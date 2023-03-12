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Клермон - Ланс 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
12 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
Клермон
Ланс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ланс, которое состоится 12 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Ланс
      Ланс
      Главные тренеры
      ФранцияПаскаль Гастьен
      ФранцияФранк Эз
      История личных встреч
      12.11.2022 Франция - Лига 1 Тур 15 Ланс2 : 1Клермон
      19.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Ланс3 : 1Клермон
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Клермон2 : 2Ланс
      25.01.2020 Франция - Лига 2 Тур 21 Ланс1 : 1Клермон
      27.08.2019 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс2 : 2 5 : 4Клермон
      10.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 3 Клермон1 : 1Ланс
      04.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 36 Ланс1 : 0Клермон
      15.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 18 Клермон0 : 0Ланс
      23.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 27 Ланс0 : 1Клермон
      25.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 9 Клермон1 : 0Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ26 20 3 3 66-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель26 17 4 5 49-25 55 70.5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако26 15 6 5 55-36 51 65.4
      4
      Лига Европы
      		Ланс26 14 9 3 40-21 51 65.4
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн27 14 5 8 45-29 47 58.0
      6 Лилль27 13 7 7 49-36 46 56.8
      7 Ницца26 11 9 6 34-22 42 53.8
      8 Лион27 11 7 9 42-31 40 49.4
      9 Реймс26 9 13 4 34-26 40 51.3
      10 Лорьян26 11 7 8 38-36 40 51.3
      11 Клермон26 9 7 10 26-34 34 43.6
      12 Тулуза26 9 5 12 41-46 32 41.0
      13 Монпелье26 9 3 14 41-46 30 38.5
      14 Нант26 6 10 10 27-34 28 35.9
      15 Брест26 5 8 13 27-42 23 29.5
      16 Осер27 5 8 14 23-49 23 28.4
      17
      Зона вылета
      		Страсбург26 4 10 12 30-44 22 28.2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо26 6 3 17 20-47 21 26.9
      19
      Зона вылета
      		Труа26 4 8 14 36-57 20 25.6
      20
      Зона вылета
      		Анже26 2 4 20 21-58 10 12.8

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