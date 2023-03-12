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Лорьян - Труа 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Лорьян
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Труа, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лорьян
      Лорьян
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      ФранцияРежис Ле Брис
      АвстралияПатрик Киснорбо
      История личных встреч
      23.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 12 Труа2 : 2Лорьян
      21.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян1 : 1Труа
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Труа2 : 0Лорьян
      26.10.2019 Франция - Лига 2 Тур 12 Лорьян0 : 1Труа
      19.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 33 Лорьян0 : 3Труа
      23.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 15 Труа2 : 0Лорьян
      28.05.2017 Франция - Переходные матчи Переходные матчи Лорьян0 : 0Труа
      25.05.2017 Франция - Переходные матчи Переходные матчи Труа2 : 1Лорьян
      27.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа0 : 1Лорьян
      07.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян4 : 1Труа
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ26 20 3 3 66-25 63 80.8
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель26 17 4 5 49-25 55 70.5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако26 15 6 5 55-36 51 65.4
      4
      Лига Европы
      		Ланс26 14 9 3 40-21 51 65.4
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн27 14 5 8 45-29 47 58.0
      6 Лилль27 13 7 7 49-36 46 56.8
      7 Ницца26 11 9 6 34-22 42 53.8
      8 Лион27 11 7 9 42-31 40 49.4
      9 Реймс26 9 13 4 34-26 40 51.3
      10 Лорьян26 11 7 8 38-36 40 51.3
      11 Клермон26 9 7 10 26-34 34 43.6
      12 Тулуза26 9 5 12 41-46 32 41.0
      13 Монпелье26 9 3 14 41-46 30 38.5
      14 Нант26 6 10 10 27-34 28 35.9
      15 Брест26 5 8 13 27-42 23 29.5
      16 Осер27 5 8 14 23-49 23 28.4
      17
      Зона вылета
      		Страсбург26 4 10 12 30-44 22 28.2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо26 6 3 17 20-47 21 26.9
      19
      Зона вылета
      		Труа26 4 8 14 36-57 20 25.6
      20
      Зона вылета
      		Анже26 2 4 20 21-58 10 12.8

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