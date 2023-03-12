Анже - Тулуза 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
12 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Тулуза, которое состоится 12 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
|Абделазиз Буазама (и.о.)
|Филипп Монтанье
История личных встреч
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 2
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 0
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|05.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|22.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 3
|17.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|20
|3
|3
|66-25
|63
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|17
|4
|5
|49-25
|55
|70.5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|15
|6
|5
|55-36
|51
|65.4
| 4
Лига Европы
|Ланс
|26
|14
|9
|3
|40-21
|51
|65.4
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|58.0
|6
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49-36
|46
|56.8
|7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|53.8
|8
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42-31
|40
|49.4
|9
|Реймс
|26
|9
|13
|4
|34-26
|40
|51.3
|10
|Лорьян
|26
|11
|7
|8
|38-36
|40
|51.3
|11
|Клермон
|26
|9
|7
|10
|26-34
|34
|43.6
|12
|Тулуза
|26
|9
|5
|12
|41-46
|32
|41.0
|13
|Монпелье
|26
|9
|3
|14
|41-46
|30
|38.5
|14
|Нант
|26
|6
|10
|10
|27-34
|28
|35.9
|15
|Брест
|26
|5
|8
|13
|27-42
|23
|29.5
|16
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|28.4
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|26
|4
|10
|12
|30-44
|22
|28.2
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|26
|6
|3
|17
|20-47
|21
|26.9
| 19
Зона вылета
|Труа
|26
|4
|8
|14
|36-57
|20
|25.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|26
|2
|4
|20
|21-58
|10
|12.8