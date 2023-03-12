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Лечче - Торино 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
12 Марта 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
Лечче
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Торино, которое состоится 12 Марта 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лечче
      Лечче
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияМарко Барони
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      05.09.2022 Италия - Серия А Тур 5 Торино1 : 0Лечче
      28.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Торино3 : 1 ДВЛечче
      02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Лечче4 : 0Торино
      16.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Торино1 : 2Лечче
      25.01.2009 Италия - Серия А Тур 20 Лечче3 : 3Торино
      31.08.2008 Италия - Серия А Тур 1 Торино3 : 0Лечче
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи26 22 2 2 60-16 68 87.2
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М26 16 2 8 47-30 50 64.1
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио25 14 6 5 41-19 48 64.0
      4
      Лига чемпионов
      		Рома25 14 5 6 32-21 47 62.7
      5
      Лига Европы
      		Милан25 14 5 6 42-32 47 62.7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта26 12 6 8 42-30 42 53.8
      7 Ювентус25 15 5 5 40-20 35 -15 46.7
      8 Удинезе26 8 11 7 34-30 35 44.9
      9 Болонья25 10 5 10 31-34 35 46.7
      10 Торино25 9 7 9 27-29 34 45.3
      11 Монца25 9 5 11 30-35 32 42.7
      12 Фиорентина25 8 7 10 29-31 31 41.3
      13 Сассуоло25 8 6 11 30-37 30 40.0
      14 Эмполи26 6 10 10 23-34 28 35.9
      15 Лечче25 6 9 10 24-29 27 36.0
      16 Салернитана25 6 7 12 28-44 25 33.3
      17 Специя26 5 9 12 23-42 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Верона25 4 6 15 20-37 18 24.0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе25 1 9 15 21-46 12 16.0
      20
      Зона вылета
      		Сампдория25 2 6 17 11-39 12 16.0

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