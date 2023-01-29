Ювентус - Сампдория 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
12 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Сампдория, которое состоится 12 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Деян Станкович
История личных встреч
|22.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 2
|0 : 0
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 3
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 2
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|18.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|64.1
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|62.7
| 5
Лига Европы
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|62.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|53.8
|7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|-15
|46.7
|8
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|44.9
|9
|Болонья
|25
|10
|5
|10
|31-34
|35
|46.7
|10
|Торино
|25
|9
|7
|9
|27-29
|34
|45.3
|11
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|42.7
|12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|41.3
|13
|Сассуоло
|25
|8
|6
|11
|30-37
|30
|40.0
|14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|35.9
|15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|36.0
|16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|33.3
|17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|24.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|25
|1
|9
|15
|21-46
|12
|16.0
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|16.0