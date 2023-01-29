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Рома - Сассуоло 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 26-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
Рома
Сассуоло

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сассуоло, которое состоится 12 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рома
      Рим
      Сассуоло
      Сассуоло
      Главные тренеры
      ПортугалияЖозе Моуринью
      ИталияАлессио Дионизи
      История личных встреч
      09.11.2022 Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло1 : 1Рома
      13.02.2022 Италия - Серия А Тур 25 Сассуоло2 : 2Рома
      12.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Рома2 : 1Сассуоло
      03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Сассуоло2 : 2Рома
      06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Рома0 : 0Сассуоло
      01.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло4 : 2Рома
      15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Рома4 : 2Сассуоло
      18.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Сассуоло0 : 0Рома
      26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Рома3 : 1Сассуоло
      20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло0 : 1Рома
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи26 22 2 2 60-16 68 87.2
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М26 16 2 8 47-30 50 64.1
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио25 14 6 5 41-19 48 64.0
      4
      Лига чемпионов
      		Рома25 14 5 6 32-21 47 62.7
      5
      Лига Европы
      		Милан25 14 5 6 42-32 47 62.7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта26 12 6 8 42-30 42 53.8
      7 Ювентус25 15 5 5 40-20 35 -15 46.7
      8 Удинезе26 8 11 7 34-30 35 44.9
      9 Болонья25 10 5 10 31-34 35 46.7
      10 Торино25 9 7 9 27-29 34 45.3
      11 Монца25 9 5 11 30-35 32 42.7
      12 Фиорентина25 8 7 10 29-31 31 41.3
      13 Сассуоло25 8 6 11 30-37 30 40.0
      14 Эмполи26 6 10 10 23-34 28 35.9
      15 Лечче25 6 9 10 24-29 27 36.0
      16 Салернитана25 6 7 12 28-44 25 33.3
      17 Специя26 5 9 12 23-42 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Верона25 4 6 15 20-37 18 24.0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе25 1 9 15 21-46 12 16.0
      20
      Зона вылета
      		Сампдория25 2 6 17 11-39 12 16.0

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