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Вольфсбург - Унион 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
12 Марта 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия)
Вольфсбург
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 12 Марта 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Унион
      Берлин
      Главные тренеры
      ХорватияНико Ковач
      ШвейцарияУрс Фишер
      История личных встреч
      31.01.2023 Кубок Германии 1/8 финала Унион2 : 1Вольфсбург
      18.09.2022 Германия - Бундеслига Тур 7 Унион2 : 0Вольфсбург
      05.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург1 : 0Унион
      16.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Унион2 : 0Вольфсбург
      08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Вольфсбург3 : 0Унион
      09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Унион2 : 2Вольфсбург
      01.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Унион2 : 2Вольфсбург
      06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 0Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария24 15 7 2 71-25 52 72.2
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д24 16 2 6 49-30 50 69.4
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг24 13 6 5 49-29 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Унион23 13 5 5 35-27 44 63.8
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург23 12 6 5 35-32 42 60.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф24 11 7 6 46-34 40 55.6
      7 Майнц24 10 6 8 39-35 36 50.0
      8 Вольфсбург23 9 7 7 42-31 34 49.3
      9 Байер23 9 4 10 40-37 31 44.9
      10 Боруссия М24 8 6 10 38-42 30 41.7
      11 Вердер23 9 3 11 35-43 30 43.5
      12 Кёльн24 6 9 9 32-38 27 37.5
      13 Аугсбург24 8 3 13 31-44 27 37.5
      14 Бохум24 7 1 16 26-56 22 30.6
      15 Герта24 5 6 13 29-45 21 29.2
      16 Штутгарт24 4 8 12 29-41 20 27.8
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0424 4 8 12 20-44 20 27.8
      18
      Зона вылета
      		Хоффенхайм23 5 4 14 29-42 19 27.5

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