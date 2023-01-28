Вольфсбург - Унион 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
12 Марта 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 12 Марта 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Урс Фишер
История личных встреч
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 0
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 2
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 2
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|72.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|69.4
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|63.8
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|60.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|55.6
|7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|50.0
|8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|49.3
|9
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|44.9
|10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|41.7
|11
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|43.5
|12
|Кёльн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|37.5
|13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|37.5
|14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|30.6
|15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|29.2
|16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|27.8
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|27.8
| 18
Зона вылета
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|27.5