Херенвен - Аякс 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
12 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Аякс, которое состоится 12 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Альфред Шрёдер
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|10.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|5 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|5 : 0
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|1 : 2
|03.03.2021
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|5 : 1
|07.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 3
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|4 : 1
|24.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|20.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|55
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|25
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|24
|52
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|24
|49
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|37
|8
|Валвейк
|24
|32
|9
|Херенвен
|24
|31
|10
|НЕК Неймеген
|24
|30
|11
|Фортуна
|25
|29
|12
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|13
|Витесс
|24
|23
|14
|Волендам
|24
|23
|15
|Эммен
|25
|21
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|24
|16