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Херенвен - Аякс 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
12 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Херенвен
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Аякс, которое состоится 12 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Херенвен
      Херенвен
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыКеес ван Вондерен
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжон Хейтинга
      История личных встреч
      10.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Аякс5 : 0Херенвен
      11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс5 : 0Херенвен
      16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Херенвен0 : 2Аякс
      04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Херенвен1 : 2Аякс
      03.03.2021 Кубок Нидерландов 1/2 финала Херенвен0 : 3Аякс
      18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Аякс5 : 1Херенвен
      07.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Херенвен1 : 3Аякс
      14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Аякс4 : 1Херенвен
      24.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс3 : 1Херенвен
      20.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Аякс4 : 4Херенвен
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2455
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2553
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2452
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2449
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2544
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2440
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2437
      8 Валвейк2432
      9 Херенвен2431
      10 НЕК Неймеген2430
      11 Фортуна2529
      12 Гоу Эхед Иглс2426
      13 Витесс2423
      14 Волендам2423
      15 Эммен2521
      16
      Стыковая зона
      		Эксельсиор2520
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2517
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2416

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