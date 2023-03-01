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ПСВ Эйндховен - Камбюр 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
12 Марта 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Камбюр

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Камбюр, которое состоится 12 Марта 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Камбюр
      Леуварден
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      НидерландыХенк де Йонг
      НидерландыСьорс Ульте
      История личных встреч
      01.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Камбюр3 : 0ПСВ Эйндховен
      23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
      21.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 ПСВ Эйндховен4 : 1Камбюр
      01.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен6 : 2Камбюр
      22.09.2015 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен3 : 2Камбюр
      12.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Камбюр0 : 6ПСВ Эйндховен
      24.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
      21.09.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен4 : 0Камбюр
      05.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 22 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
      31.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 5 ПСВ Эйндховен0 : 0Камбюр
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2455
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар2553
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Аякс2452
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2449
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2544
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2440
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2437
      8 Валвейк2432
      9 Херенвен2431
      10 НЕК Неймеген2430
      11 Фортуна2529
      12 Гоу Эхед Иглс2426
      13 Витесс2423
      14 Волендам2423
      15 Эммен2521
      16
      Стыковая зона
      		Эксельсиор2520
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2517
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2416

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