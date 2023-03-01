ПСВ Эйндховен - Камбюр 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
12 Марта 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Камбюр, которое состоится 12 Марта 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Камбюр
Леуварден
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Хенк де Йонг
|Сьорс Ульте
История личных встреч
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|3 : 0
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 2
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|4 : 1
|01.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|6 : 2
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|12.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 6
|24.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|21.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|4 : 0
|05.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 22
|1 : 2
|31.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|55
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|25
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|24
|52
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|24
|49
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|37
|8
|Валвейк
|24
|32
|9
|Херенвен
|24
|31
|10
|НЕК Неймеген
|24
|30
|11
|Фортуна
|25
|29
|12
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|13
|Витесс
|24
|23
|14
|Волендам
|24
|23
|15
|Эммен
|25
|21
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|24
|16