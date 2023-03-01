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Днепр-1 - Динамо Киев 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
12 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
Днепр-1
Динамо К

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Динамо Киев, которое состоится 12 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр-1
      Днепр
      Динамо К
      Киев
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Кучер
      РумынияМирча Луческу
      История личных встреч
      28.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 2 Динамо К0 : 3Днепр-1
      24.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 12 Динамо К2 : 0Днепр-1
      10.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Динамо К2 : 0Днепр-1
      31.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Днепр-11 : 2Динамо К
      28.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Днепр-13 : 1Динамо К
      29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К2 : 0Днепр-1
      18.04.2018 Кубок Украины 1/2 финала Днепр-11 : 4Динамо К
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-115 11 3 1 33-12 36 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр15 11 3 1 40-12 36 80.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря17 10 4 3 38-25 34 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К16 9 3 4 24-15 30 62.5
      5 Александрия16 7 6 3 29-25 27 56.3
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Металлист 192517 4 8 5 17-28 20 39.2
      8 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      9 Ингулец16 5 4 7 16-19 19 39.6
      10 Ворскла16 5 3 8 20-23 18 37.5
      11 Рух В15 4 5 6 19-23 17 37.8
      12 Верес16 5 2 9 18-23 17 35.4
      13 Металлист17 4 4 9 17-27 16 31.4
      14 Черноморец17 3 6 8 14-22 15 29.4
      15
      Зона вылета
      		Минай17 3 6 8 12-21 15 29.4
      16
      Зона вылета
      		Львов16 3 3 10 11-24 12 25.0

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