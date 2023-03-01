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Верес - Ворскла 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
12 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
Верес
Ворскла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Ворскла, которое состоится 12 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Ворскла
      Полтава
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      История личных встреч
      27.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 2 Ворскла1 : 2Верес
      27.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Верес1 : 3Ворскла
      14.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 4 Верес1 : 1Ворскла
      05.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Верес0 : 0Ворскла
      31.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Ворскла0 : 0Верес
      17.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Ворскла1 : 0Верес
      16.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Верес1 : 0Ворскла
      26.10.2016 Кубок Украины 1/8 финала Верес0 : 1Ворскла
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-115 11 3 1 33-12 36 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр15 11 3 1 40-12 36 80.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря17 10 4 3 38-25 34 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К16 9 3 4 24-15 30 62.5
      5 Александрия16 7 6 3 29-25 27 56.3
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Металлист 192517 4 8 5 17-28 20 39.2
      8 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      9 Ингулец16 5 4 7 16-19 19 39.6
      10 Ворскла16 5 3 8 20-23 18 37.5
      11 Рух В15 4 5 6 19-23 17 37.8
      12 Верес16 5 2 9 18-23 17 35.4
      13 Металлист17 4 4 9 17-27 16 31.4
      14 Черноморец17 3 6 8 14-22 15 29.4
      15
      Зона вылета
      		Минай17 3 6 8 12-21 15 29.4
      16
      Зона вылета
      		Львов16 3 3 10 11-24 12 25.0

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