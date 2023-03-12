Рух - Колос 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
12 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Колос, которое состоится 12 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Ярослав Вишняк
История личных встреч
|28.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|15.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|27.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|13.04.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 22
|0 : 1
|01.09.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 7
|0 : 2
|21.10.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 18
|2 : 1
|15.07.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|36
|80.0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|15
|11
|3
|1
|40-12
|36
|80.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|34
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|16
|9
|3
|4
|24-15
|30
|62.5
|5
|Александрия
|16
|7
|6
|3
|29-25
|27
|56.3
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|21
|43.8
|7
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|20
|39.2
|8
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|20
|41.7
|9
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|19
|39.6
|10
|Ворскла
|16
|5
|3
|8
|20-23
|18
|37.5
|11
|Рух В
|15
|4
|5
|6
|19-23
|17
|37.8
|12
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|35.4
|13
|Металлист
|17
|4
|4
|9
|17-27
|16
|31.4
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|15
|29.4
| 15
Зона вылета
|Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|15
|29.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|12
|25.0