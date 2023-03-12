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Рух - Колос 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
12 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур
Рух В
Колос

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Колос, которое состоится 12 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Колос
      Ковалёвка
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      УкраинаЯрослав Вишняк
      История личных встреч
      28.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 2 Колос2 : 0Рух В
      15.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 4 Колос1 : 1Рух В
      27.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Колос1 : 2Рух В
      20.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Рух В1 : 2Колос
      13.04.2019 Украина - Первая лига Тур 22 Колос0 : 1Рух В
      01.09.2018 Украина - Первая лига Тур 7 Рух В0 : 2Колос
      21.10.2017 Украина - Первая лига Тур 18 Колос2 : 1Рух В
      15.07.2017 Украина - Первая лига Тур 1 Рух В1 : 0Колос
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-115 11 3 1 33-12 36 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр15 11 3 1 40-12 36 80.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря17 10 4 3 38-25 34 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К16 9 3 4 24-15 30 62.5
      5 Александрия16 7 6 3 29-25 27 56.3
      6 Кривбасс16 6 3 7 12-16 21 43.8
      7 Металлист 192517 4 8 5 17-28 20 39.2
      8 Колос16 5 5 6 14-19 20 41.7
      9 Ингулец16 5 4 7 16-19 19 39.6
      10 Ворскла16 5 3 8 20-23 18 37.5
      11 Рух В15 4 5 6 19-23 17 37.8
      12 Верес16 5 2 9 18-23 17 35.4
      13 Металлист17 4 4 9 17-27 16 31.4
      14 Черноморец17 3 6 8 14-22 15 29.4
      15
      Зона вылета
      		Минай17 3 6 8 12-21 15 29.4
      16
      Зона вылета
      		Львов16 3 3 10 11-24 12 25.0

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