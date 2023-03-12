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Кривбасс - Шахтёр 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
12 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 17-й тур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Шахтёр, которое состоится 12 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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