Спортинг - Боавишта 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
12 Марта 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боавишта, которое состоится 12 Марта 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Боавишта
Порту
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Арманду Пети
История личных встреч
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|0 : 3
|11.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|2 : 0
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 0
|27.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 2
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|09.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 2
|28.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|23
|20
|2
|1
|58-13
|62
|89.9
|2
|Порту
|24
|18
|3
|3
|55-17
|57
|79.2
|3
|Брага
|23
|17
|1
|5
|50-22
|52
|75.4
|4
|Спортинг
|23
|15
|2
|6
|46-23
|47
|68.1
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|12
|4
|8
|24-24
|40
|55.6
|6
|Арока
|24
|10
|7
|7
|28-31
|37
|51.4
|7
|Каза Пия
|23
|10
|5
|8
|20-23
|35
|50.7
|8
|Боавишта
|23
|8
|6
|9
|27-35
|30
|43.5
|9
|Шавиш
|24
|7
|8
|9
|24-31
|29
|40.3
|10
|Визела
|23
|8
|5
|10
|26-23
|29
|42.0
|11
|Жил Висенте
|23
|8
|5
|10
|25-29
|29
|42.0
|12
|Риу Аве
|23
|7
|6
|10
|21-27
|27
|39.1
|13
|Фамаликан
|23
|8
|3
|12
|22-31
|27
|39.1
|14
|Портимоненсе
|24
|8
|2
|14
|18-31
|26
|36.1
|15
|Эшторил
|24
|6
|4
|14
|21-37
|22
|30.6
|16
|Маритиму
|23
|4
|4
|15
|17-42
|16
|23.2
|17
|Пасуш де Феррейра
|24
|4
|3
|17
|18-42
|15
|20.8
|18
|Санта-Клара
|24
|3
|6
|15
|17-36
|15
|20.8