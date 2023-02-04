00:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 11 марта
Воскресенье 12 марта
Свернуть список

Спортинг - Боавишта 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
12 Марта 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 24-й тур
Спортинг
Боавишта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боавишта, которое состоится 12 Марта 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Боавишта
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияАрманду Пети
      История личных встреч
      17.09.2022 Португалия - Примейра Тур 7 Боавишта2 : 1Спортинг
      25.04.2022 Португалия - Примейра Тур 31 Боавишта0 : 3Спортинг
      11.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Спортинг2 : 0Боавишта
      11.05.2021 Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг1 : 0Боавишта
      27.01.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Боавишта0 : 2Спортинг
      23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Боавишта
      15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Боавишта1 : 1Спортинг
      09.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Боавишта1 : 2Спортинг
      28.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 0Боавишта
      22.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Боавишта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика23 20 2 1 58-13 62 89.9
      2 Порту24 18 3 3 55-17 57 79.2
      3 Брага23 17 1 5 50-22 52 75.4
      4 Спортинг23 15 2 6 46-23 47 68.1
      5 Витория Гимарайнш24 12 4 8 24-24 40 55.6
      6 Арока24 10 7 7 28-31 37 51.4
      7 Каза Пия23 10 5 8 20-23 35 50.7
      8 Боавишта23 8 6 9 27-35 30 43.5
      9 Шавиш24 7 8 9 24-31 29 40.3
      10 Визела23 8 5 10 26-23 29 42.0
      11 Жил Висенте23 8 5 10 25-29 29 42.0
      12 Риу Аве23 7 6 10 21-27 27 39.1
      13 Фамаликан23 8 3 12 22-31 27 39.1
      14 Портимоненсе24 8 2 14 18-31 26 36.1
      15 Эшторил24 6 4 14 21-37 22 30.6
      16 Маритиму23 4 4 15 17-42 16 23.2
      17 Пасуш де Феррейра24 4 3 17 18-42 15 20.8
      18 Санта-Клара24 3 6 15 17-36 15 20.8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close