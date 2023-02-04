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Жирона - Атлетико 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
13 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Жирона
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетико М, которое состоится 13 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      08.10.2022 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М2 : 1Жирона
      02.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Атлетико М2 : 0Жирона
      16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Атлетико М3 : 3Жирона
      09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Жирона1 : 1Атлетико М
      02.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Жирона1 : 1Атлетико М
      20.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Атлетико М1 : 1Жирона
      19.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Жирона2 : 2Атлетико М
      Текстовая трансляция
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      «Барса» поймала чемпионский фарт и установила необычный рекорд. А в Мадриде недовольны Анчелотти. Конец интриги в Испании? Игроки «Реала» шутили над «Барсой», но теперь между ними пропасть0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона25 21 2 2 47-8 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М24 13 6 5 38-19 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад25 13 6 6 33-24 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Бетис25 12 6 7 33-26 42 56.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал25 11 5 9 29-24 38 50.7
      7 Райо Вальекано25 9 8 8 29-28 35 46.7
      8 Осасуна25 9 7 9 22-24 34 45.3
      9 Атлетик Б25 9 6 10 33-27 33 44.0
      10 Мальорка25 9 5 11 22-26 32 42.7
      11 Сельта25 8 7 10 29-34 31 41.3
      12 Жирона24 8 6 10 38-38 30 41.7
      13 Севилья25 7 7 11 29-40 28 37.3
      14 Вальядолид25 8 4 13 19-35 28 37.3
      15 Эспаньол25 6 9 10 31-39 27 36.0
      16 Кадис25 6 9 10 20-37 27 36.0
      17 Валенсия25 7 5 13 28-28 26 34.7
      18
      Зона вылета
      		Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      19
      Зона вылета
      		Альмерия25 7 4 14 29-44 25 33.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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