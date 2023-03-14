Акрон - Локомотив 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 1565
14 Марта 2023 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Локомотив М, которое состоится 14 Марта 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Михаил Михайлович Галактионов
Текстовая трансляция
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Представляем главных игроков РПЛ, которые имели все шансы уйти в другую лигу зимой, но так и не сделали этого. Топ-игроки России зимой могли уехать на Восток. Почему ни у кого не вышло?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Акрон» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|14.03
| Ахмат
Краснодар
|15.03
| Зенит
Динамо М
|15.03
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|14.03
|05.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|15.03
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06