Спартак М - Урал 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
14 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 14 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|08.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|5 : 1
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 2
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 0
|14.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 2
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Благодаря Соболеву «Спартак» прямо сейчас очень разнообразен впереди. Для «Спартака» в сложной ситуации Соболев важнее Промеса! Матч с «Факелом» это доказал0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала финала Кубка России (Путь РПЛ): «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|14.03
| Ахмат
Краснодар
|15.03
| Зенит
Динамо М
|15.03
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|14.03
|05.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|15.03
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06