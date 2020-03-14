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Спартак М - Урал 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
14 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Спартак М
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 14 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига Тур 18 Спартак М2 : 2Урал
      06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Урал0 : 2Спартак М
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал1 : 3Спартак М
      08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
      14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М1 : 0Урал
      18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Спартак М5 : 1Урал
      07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
      24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
      14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
      04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал0 : 1Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Благодаря Соболеву «Спартак» прямо сейчас очень разнообразен впереди. Для «Спартака» в сложной ситуации Соболев важнее Промеса! Матч с «Факелом» это доказал0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала финала Кубка России (Путь РПЛ): «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 2 : 1
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 4 : 2
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 1 : 1
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 1 : 0
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		0 : 2
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      Акрон
      Локомотив М
      		14.03
      Ахмат
      Краснодар
      		15.03
      Зенит
      Динамо М
      		15.03
      Пари Нижний Новгород
      Ростов
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Спартак М
      Урал
      		14.0305.04
      Команда12
      Крылья Советов
      ЦСКА
      		15.0305.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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