Ахмат - Краснодар 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
15 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 15 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Владимир Ивич
История личных встреч
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 1
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 2
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 5
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 0
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|4 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|21.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 1
|03.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|14.03
| Ахмат
Краснодар
|15.03
| Зенит
Динамо М
|15.03
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|14.03
|05.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|15.03
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06