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Ахмат - Краснодар 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
15 Марта 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ахмат
Краснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 15 Марта 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      СербияВладимир Ивич
      История личных встреч
      15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 13 Краснодар2 : 3Ахмат
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар1 : 1Ахмат
      18.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ахмат0 : 2Краснодар
      03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар0 : 5Ахмат
      31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат2 : 0Краснодар
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар4 : 0Ахмат
      14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ахмат1 : 0Краснодар
      24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Ахмат1 : 1Краснодар
      21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 1Ахмат
      03.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар3 : 2Ахмат
      Текстовая трансляция
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      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 2 : 1
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 4 : 2
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 1 : 1
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 1 : 0
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		0 : 2
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      Акрон
      Локомотив М
      		14.03
      Ахмат
      Краснодар
      		15.03
      Зенит
      Динамо М
      		15.03
      Пари Нижний Новгород
      Ростов
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Спартак М
      Урал
      		14.0305.04
      Команда12
      Крылья Советов
      ЦСКА
      		15.0305.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		19.04
      Команда12
      		03.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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