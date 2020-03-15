Зенит - Динамо М 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
15 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 15 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 1
|29.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|4 : 1
|12.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|06.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 0
|10.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 2
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|21.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|08.07.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Июль 2018
|5 : 0
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Действительно ли Захаряна настиг спад? Вникнем в детали. Захаряна зря ругают. После срыва трансфера в «Челси» он не стал хуже!0'За Педро придётся побороться с дортмундской «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Аяксом». Но у команды из Санкт-Петербурга есть преимущество. У «Зенита» уведут суперталанта из Бразилии? Топ-клубы хотят трансферную цель лидера РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Зенит» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|14.03
| Ахмат
Краснодар
|15.03
| Зенит
Динамо М
|15.03
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|14.03
|05.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|15.03
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06