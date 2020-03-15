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Зенит - Динамо М 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
15 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Зенит
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 15 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Динамо М0 : 2Зенит
      12.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Динамо М1 : 1Зенит
      29.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит4 : 1Динамо М
      12.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит3 : 1Динамо М
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М1 : 0Зенит
      06.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 0Динамо М
      10.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М0 : 2Зенит
      24.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит2 : 0Динамо М
      21.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М1 : 0Зенит
      08.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Июль 2018 Зенит5 : 0Динамо М
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 2 : 1
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 4 : 2
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 1 : 1
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 1 : 0
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		0 : 2
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      Акрон
      Локомотив М
      		14.03
      Ахмат
      Краснодар
      		15.03
      Зенит
      Динамо М
      		15.03
      Пари Нижний Новгород
      Ростов
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Спартак М
      Урал
      		14.0305.04
      Команда12
      Крылья Советов
      ЦСКА
      		15.0305.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		19.04
      Команда12
      		03.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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