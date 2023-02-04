20:20 ()
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
15 Марта 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Кристал Пэлас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Марта 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Главные тренеры
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      11.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 23 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      14.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
      27.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      22.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
      18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
      16.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Кристал Пэлас1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      04.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Кристал Пэлас
      14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал27 21 3 3 62-25 66 81.5
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур27 15 3 9 49-37 48 59.3
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед25 11 11 3 37-18 44 58.7
      6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
      7 Брайтон энд Хоув Альбион24 11 6 7 45-31 39 54.2
      8 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
      9 Брентфорд25 9 11 5 40-33 38 50.7
      10 Челси26 10 7 9 27-26 37 47.4
      11 Астон Вилла26 10 5 11 32-39 35 44.9
      12 Кристал Пэлас26 6 9 11 21-33 27 34.6
      13 Вулверхэмптон27 7 6 14 20-37 27 33.3
      14 Ноттингем Форест26 6 8 12 21-47 26 33.3
      15 Эвертон27 6 7 14 20-38 25 30.9
      16 Лестер Сити26 7 3 16 37-46 24 30.8
      17 Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Борнмут26 6 6 14 25-51 24 30.8
      19
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед26 5 8 13 31-42 23 29.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон26 6 4 16 20-41 22 28.2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close