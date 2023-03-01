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Нижний Новгород - Ростов 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
16 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Пари Нижний НовгородРостов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ростов, которое состоится 16 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      РоссияАртём Сергеевич Горлов
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      12.03.2023 МИР Российская Премьер-лига Тур 19 Ростов2 : 1Пари Нижний Новгород
      14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 5 Пари Нижний Новгород3 : 4Ростов
      02.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ростов1 : 2Пари Нижний Новгород
      22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Пари Нижний Новгород1 : 2Ростов
      Текстовая трансляция
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      0'
      Молодые зажгли в 19-м туре Премьер-Лиги. Но не все они доступны сборной России. В «Ростове» наконец-то заиграл коренной дончанин! Карпин открывает двери РПЛ молодёжи0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 2 : 1
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 4 : 2
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 1 : 1
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 1 : 0
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		0 : 2
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      Акрон
      Локомотив М
      		1 : 1 7 : 6
      Ахмат
      Краснодар
      		0 : 3
      Зенит
      Динамо М
      		1 : 1 4 : 5
      Пари Нижний Новгород
      Ростов
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Спартак М
      Урал
      		1 : 1 05.04
      Команда12
      Крылья Советов
      ЦСКА
      		2 : 2 05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		19.04
      Команда12
      		03.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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