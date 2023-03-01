Нижний Новгород - Ростов 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
16 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ростов, которое состоится 16 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Артём Сергеевич Горлов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 1
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 4
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 2
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 2
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Молодые зажгли в 19-м туре Премьер-Лиги. Но не все они доступны сборной России. В «Ростове» наконец-то заиграл коренной дончанин! Карпин открывает двери РПЛ молодёжи0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|05.04
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06