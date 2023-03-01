Фейеноорд - Шахтёр 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
16 Марта 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Шахтёр, которое состоится 16 Марта 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
|Арне Слот
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|09.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала
|1 : 1
|01.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 4
|3 : 1
|17.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 3
|1 : 2
Текстовая трансляция{timer}
0'
Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Фейеноордом». Новость по теме«Ад в Роттердаме!» Наставник «Шахтёра» — об ожиданиях от ответного матча с «Фейеноордом»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Фейеноорд» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A01
| Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед2 : 1
Барселона
0
1
3
4
A05
| Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс0 : 0
Унион
Унион3 : 1
Аякс
0
1
1
3
A04
| Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр2 : 1
Ренн
Ренн2 : 1 4 : 5
Шахтёр
1
1
3
3
A08
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург1 : 0
Рома
Рома2 : 0
Ред Булл Зальцбург
1
1
1
2
A02
| Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус1 : 1
Нант
Нант0 : 3
Ювентус
1
0
4
1
A07
| Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья3 : 0
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен2 : 0
Севилья
1
1
3
2
A03
| Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг1 : 1
Мидтьюлланн
Мидтьюлланн0 : 4
Спортинг
1
0
5
1
A06
| Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер2 : 3
Монако
Монако2 : 3 3 : 5
Байер
1
1
5
5
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B01
| Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион3 : 3
Юнион
Юнион16.03
Унион
0
0
3
3
B04
| Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер2 : 0
Ференцварош
Ференцварош16.03
Байер
1
0
2
0
B05
| Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг2 : 2
Арсенал
Арсенал16.03
Спортинг
0
0
2
2
B07
| Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома2 : 0
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад16.03
Рома
1
0
2
0
B02
| Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья2 : 0
Фенербахче
Фенербахче16.03
Севилья
1
0
2
0
B03
| Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус1 : 0
Фрайбург
Фрайбург16.03
Ювентус
1
0
1
0
B06
| Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед4 : 1
Бетис
Бетис16.03
Манчестер Юнайтед
1
0
4
1
B08
| Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр1 : 1
Фейеноорд
Фейеноорд16.03
Шахтёр
0
0
1
1
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|31.05