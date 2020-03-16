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Юргорден - Лех П 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 30001
16 Марта 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия)
Юргорден
Лех П

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Лех П, которое состоится 16 Марта 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Юргорден
      Стокгольм, Швеция
      Лех П
      Познань, Польша
      Главные тренеры
      ШвецияКим Бергстранд
      НидерландыДжон ван ден Бром
      История личных встреч
      09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала Лех П2 : 0Юргорден
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A01
      		 Карабах (Азербайджан)
      Гент (Бельгия)
      Карабах
      Гент
      1 : 0
      Гент
      Карабах
      1 : 0 5 : 3
      1
      1
      1
      1
      A02
      		 Трабзонспор (Турция)
      Базель (Швейцария)
      Трабзонспор
      Базель
      1 : 0
      Базель
      Трабзонспор
      2 : 0
      1
      1
      1
      2
      A04
      		 Будё-Глимт (Норвегия)
      Лех П (Польша)
      Будё-Глимт
      Лех П
      0 : 0
      Лех П
      Будё-Глимт
      1 : 0
      0
      1
      0
      1
      A05
      		 Брага (Португалия)
      Фиорентина (Италия)
      Брага
      Фиорентина
      0 : 4
      Фиорентина
      Брага
      3 : 2
      0
      2
      2
      7
      A03
      		 Лацио (Италия)
      ЧФР Клуж (Румыния)
      Лацио
      ЧФР Клуж
      1 : 0
      ЧФР Клуж
      Лацио
      0 : 0
      1
      0
      1
      0
      A06
      		 АЕК Ларнака (Кипр)
      Днепр-1 (Украина)
      АЕК Ларнака
      Днепр-1
      1 : 0
      Днепр-1
      АЕК Ларнака
      0 : 0
      1
      0
      1
      0
      A07
      		 Шериф (Молдавия)
      Партизан (Сербия)
      Шериф
      Партизан
      0 : 1
      Партизан
      Шериф
      1 : 3
      1
      1
      3
      2
      A08
      		 Лудогорец (Болгария)
      Андерлехт (Бельгия)
      Лудогорец
      Андерлехт
      1 : 0
      Андерлехт
      Лудогорец
      2 : 1 3 : 0
      1
      1
      2
      2
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B03
      		 Лацио (Италия)
      АЗ Алкмар (Нидерланды)
      Лацио
      АЗ Алкмар
      1 : 2
      АЗ Алкмар
      Лацио
      16.03
      0
      1
      1
      2
      B01
      		 АЕК Ларнака (Кипр)
      Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      АЕК Ларнака
      Вест Хэм Юнайтед
      0 : 2
      Вест Хэм Юнайтед
      АЕК Ларнака
      16.03
      0
      1
      0
      2
      B06
      		 Шериф (Молдавия)
      Ницца (Франция)
      Шериф
      Ницца
      0 : 1
      Ницца
      Шериф
      16.03
      0
      1
      0
      1
      B07
      		 Андерлехт (Бельгия)
      Вильярреал (Испания)
      Андерлехт
      Вильярреал
      1 : 1
      Вильярреал
      Андерлехт
      16.03
      0
      0
      1
      1
      B02
      		 Фиорентина (Италия)
      Сивасспор (Турция)
      Фиорентина
      Сивасспор
      1 : 0
      Сивасспор
      Фиорентина
      16.03
      1
      0
      1
      0
      B04
      		 Лех П (Польша)
      Юргорден (Швеция)
      Лех П
      Юргорден
      2 : 0
      Юргорден
      Лех П
      16.03
      1
      0
      2
      0
      B05
      		 Базель (Швейцария)
      Слован Бр (Словакия)
      Базель
      Слован Бр
      2 : 2
      Слован Бр
      Базель
      16.03
      0
      0
      2
      2
      B08
      		 Гент (Бельгия)
      Истанбул Башакшехир (Турция)
      Гент
      Истанбул Башакшехир
      1 : 1
      Истанбул Башакшехир
      Гент
      1 : 4
      1
      0
      5
      2
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		07.06

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