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Ницца - Шериф 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
16 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Ницца
Шериф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Шериф, которое состоится 16 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца, Франция
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Главные тренеры
Швейцария Люсьен Фавр
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала Шериф0 : 1Ницца

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