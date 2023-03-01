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Ференцварош - Байер 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
16 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
Ференцварош
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Байер, которое состоится 16 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ференцварош
      Будапешт, Венгрия
      Байер
      Леверкузен, Германия
      Главные тренеры
      РоссияСтанислав Саламович Черчесов
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      История личных встреч
      09.03.2023 Лига Европы 1/8 финала Байер2 : 0Ференцварош
      09.12.2021 Лига Европы Группа G. Тур 6 Ференцварош1 : 0Байер
      16.09.2021 Лига Европы Группа G. Тур 1 Байер2 : 1Ференцварош
      Текстовая трансляция
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      0'
      «Байер» забил «Ференцварошу» два гола, хотя едва ли на них наиграл. Обиднейший результат Черчесова в Европе. Но перед ответным матчем есть повод для оптимизма0'Что из себя представляет современный «Байер»? Разбираемся с Романом Нагучевым. Черчесов получил в соперники двух чемпионов России. Кто фаворит?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Ференцварош» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Байер» — 2:0.
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A01
      		 Барселона (Испания)
      Манчестер Юнайтед (Англия)
      Барселона
      Манчестер Юнайтед
      2 : 2
      Манчестер Юнайтед
      Барселона
      2 : 1
      0
      1
      3
      4
      A05
      		 Аякс (Нидерланды)
      Унион (Германия)
      Аякс
      Унион
      0 : 0
      Унион
      Аякс
      3 : 1
      0
      1
      1
      3
      A04
      		 Шахтёр (Украина)
      Ренн (Франция)
      Шахтёр
      Ренн
      2 : 1
      Ренн
      Шахтёр
      2 : 1 4 : 5
      1
      1
      3
      3
      A08
      		 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
      Рома (Италия)
      Ред Булл Зальцбург
      Рома
      1 : 0
      Рома
      Ред Булл Зальцбург
      2 : 0
      1
      1
      1
      2
      A02
      		 Ювентус (Италия)
      Нант (Франция)
      Ювентус
      Нант
      1 : 1
      Нант
      Ювентус
      0 : 3
      1
      0
      4
      1
      A07
      		 Севилья (Испания)
      ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
      Севилья
      ПСВ Эйндховен
      3 : 0
      ПСВ Эйндховен
      Севилья
      2 : 0
      1
      1
      3
      2
      A03
      		 Спортинг (Португалия)
      Мидтьюлланн (Дания)
      Спортинг
      Мидтьюлланн
      1 : 1
      Мидтьюлланн
      Спортинг
      0 : 4
      1
      0
      5
      1
      A06
      		 Байер (Германия)
      Монако (Монако)
      Байер
      Монако
      2 : 3
      Монако
      Байер
      2 : 3 3 : 5
      1
      1
      5
      5
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B01
      		 Унион (Германия)
      Юнион (Бельгия)
      Унион
      Юнион
      3 : 3
      Юнион
      Унион
      16.03
      0
      0
      3
      3
      B04
      		 Байер (Германия)
      Ференцварош (Венгрия)
      Байер
      Ференцварош
      2 : 0
      Ференцварош
      Байер
      16.03
      1
      0
      2
      0
      B05
      		 Спортинг (Португалия)
      Арсенал (Англия)
      Спортинг
      Арсенал
      2 : 2
      Арсенал
      Спортинг
      16.03
      0
      0
      2
      2
      B07
      		 Рома (Италия)
      Реал Сосьедад (Испания)
      Рома
      Реал Сосьедад
      2 : 0
      Реал Сосьедад
      Рома
      16.03
      1
      0
      2
      0
      B02
      		 Севилья (Испания)
      Фенербахче (Турция)
      Севилья
      Фенербахче
      2 : 0
      Фенербахче
      Севилья
      16.03
      1
      0
      2
      0
      B03
      		 Ювентус (Италия)
      Фрайбург (Германия)
      Ювентус
      Фрайбург
      1 : 0
      Фрайбург
      Ювентус
      16.03
      1
      0
      1
      0
      B06
      		 Манчестер Юнайтед (Англия)
      Бетис (Испания)
      Манчестер Юнайтед
      Бетис
      4 : 1
      Бетис
      Манчестер Юнайтед
      16.03
      1
      0
      4
      1
      B08
      		 Шахтёр (Украина)
      Фейеноорд (Нидерланды)
      Шахтёр
      Фейеноорд
      1 : 1
      Фейеноорд
      Шахтёр
      16.03
      0
      0
      1
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      13.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      20.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		31.05

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