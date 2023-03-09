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Вильярреал - Андерлехт 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
16 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Вильярреал
Андерлехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Андерлехт, которое состоится 16 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Энрике Сетьен
Бельгия Фелис Маззу
Нидерланды Робин Велдман
Дания Бриан Ример
История личных встреч
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала Андерлехт1 : 1Вильярреал

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