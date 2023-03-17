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Лион - Нант 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
17 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
Лион
Нант

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 17 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Нант
      Нант
      Главные тренеры
      ФранцияЛоран Блан
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      История личных встреч
      11.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 18 Нант0 : 0Лион
      14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Лион3 : 2Нант
      27.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант0 : 1Лион
      18.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Нант1 : 2Лион
      23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Лион3 : 0Нант
      18.01.2020 Кубок Франции 1/16 финала Нант3 : 4Лион
      28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион0 : 1Нант
      12.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Нант2 : 1Лион
      29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион1 : 1Нант
      28.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 0Нант
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ27 21 3 3 68-26 66 81.5
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель27 17 5 5 51-27 56 69.1
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс27 15 9 3 44-21 54 66.7
      4
      Лига Европы
      		Монако27 15 6 6 55-37 51 63.0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн27 14 5 8 45-29 47 58.0
      6 Лилль27 13 7 7 49-36 46 56.8
      7 Ницца27 11 10 6 36-24 43 53.1
      8 Реймс27 10 13 4 35-26 43 53.1
      9 Лорьян27 12 7 8 40-36 43 53.1
      10 Лион27 11 7 9 42-31 40 49.4
      11 Тулуза27 10 5 12 43-46 35 43.2
      12 Клермон27 9 7 11 26-38 34 42.0
      13 Монпелье27 10 3 14 42-46 33 40.7
      14 Нант27 6 11 10 29-36 29 35.8
      15 Страсбург27 4 11 12 32-46 23 28.4
      16 Брест27 5 8 14 28-44 23 28.4
      17
      Зона вылета
      		Осер27 5 8 14 23-49 23 28.4
      18
      Зона вылета
      		Аяччо27 6 3 18 20-48 21 25.9
      19
      Зона вылета
      		Труа27 4 8 15 36-59 20 24.7
      20
      Зона вылета
      		Анже27 2 4 21 21-60 10 12.3

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