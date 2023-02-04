Боруссия М - Вердер 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
17 Марта 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 17 Марта 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Оле Вернер
История личных встреч
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 1
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 3
|02.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 2
|15.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
|15.07.2017
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|0 : 0 3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|72.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|69.4
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|62.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|62.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|55.6
|7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|50.0
|8
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43-32
|35
|48.6
|9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|47.2
|10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|41.7
|11
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37-46
|30
|41.7
|12
|Кёльн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|37.5
|13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|37.5
|14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|30.6
|15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|29.2
|16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|27.8
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|27.8
| 18
Зона вылета
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30-44
|19
|26.4