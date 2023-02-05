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Аталанта - Эмполи 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
17 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
Аталанта
Эмполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Эмполи, которое состоится 17 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Эмполи
      Эмполи
      Главные тренеры
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      ИталияПаоло Дзанетти
      История личных встреч
      30.10.2022 Италия - Серия А Тур 12 Эмполи0 : 2Аталанта
      21.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта0 : 1Эмполи
      17.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Эмполи1 : 4Аталанта
      15.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта0 : 0Эмполи
      25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи3 : 2Аталанта
      21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи0 : 1Аталанта
      20.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта2 : 1Эмполи
      07.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта0 : 0Эмполи
      24.09.2015 Италия - Серия А Тур 5 Эмполи0 : 1Аталанта
      26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта2 : 2Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи26 22 2 2 60-16 68 87.2
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М26 16 2 8 47-30 50 64.1
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио26 14 7 5 41-19 49 62.8
      4
      Лига чемпионов
      		Милан26 14 6 6 43-33 48 61.5
      5
      Лига Европы
      		Рома26 14 5 7 35-25 47 60.3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта26 12 6 8 42-30 42 53.8
      7 Ювентус26 16 5 5 44-22 38 -15 48.7
      8 Торино26 10 7 9 29-29 37 47.4
      9 Болонья26 10 6 10 31-34 36 46.2
      10 Удинезе26 8 11 7 34-30 35 44.9
      11 Фиорентина26 9 7 10 31-31 34 43.6
      12 Монца26 9 6 11 31-36 33 42.3
      13 Сассуоло26 9 6 11 34-40 33 42.3
      14 Эмполи26 6 10 10 23-34 28 35.9
      15 Лечче26 6 9 11 24-31 27 34.6
      16 Салернитана26 6 8 12 29-45 26 33.3
      17 Специя26 5 9 12 23-42 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Верона26 4 7 15 21-38 19 24.4
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе26 1 9 16 21-48 12 15.4
      20
      Зона вылета
      		Сампдория26 2 6 18 13-43 12 15.4

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