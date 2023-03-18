Факел - Сочи 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
18 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сочи, которое состоится 18 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|18.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 1
|04.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 20
|0 : 2
|22.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 2
|1 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|0 : 0
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|2 : 0
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» продолжает следить за ошибками судей и обновляет данные в таблице с косяками на основе экспертизы Игоря Федотова. Из тройки лидеров только «Спартак» не получил помощь от судей. Таблица ошибок арбитров РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Факел» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|84.2
|2
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|70.2
|3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|66.7
|4
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|56.1
|5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|56.1
|6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|50.9
|7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|50.9
|8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|49.1
|9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|49.1
|10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|43.9
|11
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|35.1
|12
|Локомотив М
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|33.3
|14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|24.6
| 15
Зона вылета
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|22.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|12.3