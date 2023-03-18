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Факел - Сочи 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
18 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Факел
Сочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сочи, которое состоится 18 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
      ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
      История личных встреч
      18.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел2 : 4Сочи
      18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Сочи1 : 1Факел
      04.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 20 Сочи0 : 2Факел
      22.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 2 Факел1 : 2Сочи
      04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 Факел0 : 0Сочи
      22.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Сочи2 : 0Факел
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      «Чемпионат» продолжает следить за ошибками судей и обновляет данные в таблице с косяками на основе экспертизы Игоря Федотова. Из тройки лидеров только «Спартак» не получил помощь от судей. Таблица ошибок арбитров РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Факел» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит19 15 3 1 53-9 48 84.2
      2 Спартак М19 12 4 3 45-22 40 70.2
      3 Ростов19 11 5 3 35-27 38 66.7
      4 Динамо М19 9 5 5 35-24 32 56.1
      5 ЦСКА19 9 5 5 34-20 32 56.1
      6 Ахмат19 9 2 8 30-29 29 50.9
      7 Краснодар19 8 5 6 36-32 29 50.9
      8 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      9 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      10 Урал19 7 4 8 24-30 25 43.9
      11 Крылья Советов19 5 5 9 20-30 20 35.1
      12 Локомотив М19 5 4 10 24-35 19 33.3
      13 Пари Нижний Новгород19 5 4 10 23-34 19 33.3
      14 Факел19 1 11 7 24-37 14 24.6
      15
      Зона вылета
      		Химки19 3 4 12 19-40 13 22.8
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М19 1 4 14 9-33 7 12.3

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