Локомотив - Краснодар 18 Марта прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
18 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 18 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Владимир Ивич
История личных встреч
|23.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|04.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 0
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|5 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 0
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ. Теперь это один из лучших нападающих мира и звезда «Наполи». «ЦСКА мог купить его за € 9-11 млн». Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|84.2
|2
|Спартак М
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|70.2
|3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|66.7
|4
|Динамо М
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|56.1
|5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|56.1
|6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|50.9
|7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|50.9
|8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|49.1
|9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|49.1
|10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|43.9
|11
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|35.1
|12
|Локомотив М
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|33.3
|14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|24.6
| 15
Зона вылета
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|22.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|12.3