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Локомотив - Краснодар 18 Марта прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
18 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Локомотив МКраснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 18 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      СербияВладимир Ивич
      История личных встреч
      23.11.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар1 : 0Локомотив М
      14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Локомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
      06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Краснодар3 : 0Локомотив М
      04.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 0Локомотив М
      22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М2 : 1Краснодар
      11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 0Краснодар
      04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Краснодар
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар5 : 0Локомотив М
      15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М1 : 0Краснодар
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М1 : 1Краснодар
      Текстовая трансляция
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      Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ. Теперь это один из лучших нападающих мира и звезда «Наполи». «ЦСКА мог купить его за € 9-11 млн». Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит19 15 3 1 53-9 48 84.2
      2 Спартак М19 12 4 3 45-22 40 70.2
      3 Ростов19 11 5 3 35-27 38 66.7
      4 Динамо М19 9 5 5 35-24 32 56.1
      5 ЦСКА19 9 5 5 34-20 32 56.1
      6 Ахмат19 9 2 8 30-29 29 50.9
      7 Краснодар19 8 5 6 36-32 29 50.9
      8 Оренбург19 9 1 9 38-40 28 49.1
      9 Сочи19 8 4 7 29-36 28 49.1
      10 Урал19 7 4 8 24-30 25 43.9
      11 Крылья Советов19 5 5 9 20-30 20 35.1
      12 Локомотив М19 5 4 10 24-35 19 33.3
      13 Пари Нижний Новгород19 5 4 10 23-34 19 33.3
      14 Факел19 1 11 7 24-37 14 24.6
      15
      Зона вылета
      		Химки19 3 4 12 19-40 13 22.8
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М19 1 4 14 9-33 7 12.3

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