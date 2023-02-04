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Челси - Эвертон 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
18 Марта 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Челси
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 18 Марта 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Челси
      Лондон
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      АнглияГрэм Поттер
      АнглияФрэнк Лэмпард
      АнглияШон Дайч
      История личных встреч
      06.08.2022 Англия - Премьер-лига Тур 1 Эвертон0 : 1Челси
      01.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Челси
      16.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Челси1 : 1Эвертон
      08.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси2 : 0Эвертон
      12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Эвертон1 : 0Челси
      08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Челси4 : 0Эвертон
      07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон3 : 1Челси
      17.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Эвертон2 : 0Челси
      11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси0 : 0Эвертон
      23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон0 : 0Челси
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал27 21 3 3 62-25 66 81.5
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур27 15 3 9 49-37 48 59.3
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед25 11 11 3 37-18 44 58.7
      6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
      7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
      8 Брентфорд26 10 11 5 42-33 41 52.6
      9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
      10 Челси26 10 7 9 27-26 37 47.4
      11 Астон Вилла26 10 5 11 32-39 35 44.9
      12 Кристал Пэлас27 6 9 12 21-34 27 33.3
      13 Вулверхэмптон27 7 6 14 20-37 27 33.3
      14 Ноттингем Форест26 6 8 12 21-47 26 33.3
      15 Эвертон27 6 7 14 20-38 25 30.9
      16 Лестер Сити26 7 3 16 37-46 24 30.8
      17 Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
      18
      Зона вылета
      		Борнмут26 6 6 14 25-51 24 30.8
      19
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед26 5 8 13 31-42 23 29.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон27 6 4 17 20-43 22 27.2

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