Райо Вальекано - Жирона 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
18 Марта 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Жирона, которое состоится 18 Марта 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Анхель Мичел
История личных встреч
|29.12.2022
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|20.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|13.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|2 : 1
|14.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 18
|0 : 0
|05.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 0
|08.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|3 : 1
|01.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 2
|27.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|86.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|74.7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|14
|6
|5
|39-19
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|60.0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|50.7
|7
|Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|46.7
|8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|45.3
|9
|Атлетик Б
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|44.0
|10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|42.7
|11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|41.3
|12
|Жирона
|25
|8
|6
|11
|38-39
|30
|40.0
|13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|37.3
|14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|37.3
|15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|36.0
|16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|36.0
|17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|34.7
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|34.7
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|17.3