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Атлетико - Валенсия 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
18 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Атлетико М
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Валенсия, которое состоится 18 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      ИталияДженнаро Гаттузо
      История личных встреч
      29.08.2022 Испания - Примера Тур 3 Валенсия0 : 1Атлетико М
      22.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М3 : 2Валенсия
      07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Валенсия3 : 3Атлетико М
      24.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Атлетико М3 : 1Валенсия
      28.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Валенсия0 : 1Атлетико М
      14.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Валенсия2 : 2Атлетико М
      19.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Валенсия
      24.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М3 : 2Валенсия
      20.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 1Атлетико М
      04.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М1 : 0Валенсия
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона25 21 2 2 47-8 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М25 14 6 5 39-19 48 64.0
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад25 13 6 6 33-24 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Бетис25 12 6 7 33-26 42 56.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал25 11 5 9 29-24 38 50.7
      7 Райо Вальекано25 9 8 8 29-28 35 46.7
      8 Осасуна25 9 7 9 22-24 34 45.3
      9 Атлетик Б25 9 6 10 33-27 33 44.0
      10 Мальорка25 9 5 11 22-26 32 42.7
      11 Сельта25 8 7 10 29-34 31 41.3
      12 Жирона25 8 6 11 38-39 30 40.0
      13 Севилья25 7 7 11 29-40 28 37.3
      14 Вальядолид25 8 4 13 19-35 28 37.3
      15 Эспаньол25 6 9 10 31-39 27 36.0
      16 Кадис25 6 9 10 20-37 27 36.0
      17 Валенсия25 7 5 13 28-28 26 34.7
      18
      Зона вылета
      		Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      19
      Зона вылета
      		Альмерия25 7 4 14 29-44 25 33.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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