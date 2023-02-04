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Эспаньол - Сельта 18 Марта прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
18 Марта 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Эспаньол
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Сельта, которое состоится 18 Марта 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ПортугалияКарлуш Карвальял
      История личных встреч
      03.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала Эспаньол3 : 1 ДВСельта
      13.08.2022 Испания - Примера Тур 1 Сельта2 : 2Эспаньол
      10.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Эспаньол1 : 0Сельта
      17.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Сельта3 : 1Эспаньол
      19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Эспаньол0 : 0Сельта
      26.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Сельта1 : 1Эспаньол
      24.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Эспаньол1 : 1Сельта
      18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 1Эспаньол
      11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Сельта2 : 2Эспаньол
      18.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол2 : 1Сельта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона25 21 2 2 47-8 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М25 14 6 5 39-19 48 64.0
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад25 13 6 6 33-24 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Бетис25 12 6 7 33-26 42 56.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал25 11 5 9 29-24 38 50.7
      7 Райо Вальекано25 9 8 8 29-28 35 46.7
      8 Осасуна25 9 7 9 22-24 34 45.3
      9 Атлетик Б25 9 6 10 33-27 33 44.0
      10 Мальорка25 9 5 11 22-26 32 42.7
      11 Сельта25 8 7 10 29-34 31 41.3
      12 Жирона25 8 6 11 38-39 30 40.0
      13 Севилья25 7 7 11 29-40 28 37.3
      14 Вальядолид25 8 4 13 19-35 28 37.3
      15 Эспаньол25 6 9 10 31-39 27 36.0
      16 Кадис25 6 9 10 20-37 27 36.0
      17 Валенсия25 7 5 13 28-28 26 34.7
      18
      Зона вылета
      		Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      19
      Зона вылета
      		Альмерия25 7 4 14 29-44 25 33.3
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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