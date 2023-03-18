Тулуза - Лилль 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
18 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лилль, которое состоится 18 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Филипп Монтанье
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|3 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 1
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 2
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 3
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 0
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|20.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 2
|19.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|81.5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|69.1
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|27
|15
|9
|3
|44-21
|54
|66.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55-37
|51
|63.0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|58.0
|6
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49-36
|46
|56.8
|7
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36-24
|43
|53.1
|8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|53.1
|9
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40-36
|43
|53.1
|10
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42-31
|40
|49.4
|11
|Тулуза
|27
|10
|5
|12
|43-46
|35
|43.2
|12
|Клермон
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|42.0
|13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|40.7
|14
|Нант
|27
|6
|11
|10
|29-36
|29
|35.8
|15
|Страсбург
|27
|4
|11
|12
|32-46
|23
|28.4
|16
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|28.4
| 17
Зона вылета
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|28.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|25.9
| 19
Зона вылета
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36-59
|20
|24.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|27
|2
|4
|21
|21-60
|10
|12.3