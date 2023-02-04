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Хоффенхайм - Герта 18 Марта прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Марта 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Хоффенхайм
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Герта, которое состоится 18 Марта 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      02.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта1 : 1Хоффенхайм
      19.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Герта3 : 0Хоффенхайм
      29.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм2 : 0Герта
      22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Хоффенхайм2 : 1Герта
      19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Герта0 : 3Хоффенхайм
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Хоффенхайм0 : 3Герта
      26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Герта2 : 3Хоффенхайм
      14.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Хоффенхайм2 : 0Герта
      24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта3 : 3Хоффенхайм
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 1Хоффенхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария24 15 7 2 71-25 52 72.2
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д24 16 2 6 49-30 50 69.4
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг24 13 6 5 49-29 45 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Унион24 13 6 5 36-28 45 62.5
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург24 13 6 5 37-33 45 62.5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф24 11 7 6 46-34 40 55.6
      7 Майнц24 10 6 8 39-35 36 50.0
      8 Вольфсбург24 9 8 7 43-32 35 48.6
      9 Байер24 10 4 10 43-39 34 47.2
      10 Боруссия М24 8 6 10 38-42 30 41.7
      11 Вердер24 9 3 12 37-46 30 41.7
      12 Кёльн24 6 9 9 32-38 27 37.5
      13 Аугсбург24 8 3 13 31-44 27 37.5
      14 Бохум24 7 1 16 26-56 22 30.6
      15 Герта24 5 6 13 29-45 21 29.2
      16 Штутгарт24 4 8 12 29-41 20 27.8
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0424 4 8 12 20-44 20 27.8
      18
      Зона вылета
      		Хоффенхайм24 5 4 15 30-44 19 26.4

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