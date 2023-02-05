Бенфика - Витория Гимарайнш 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
18 Марта 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 18 Марта 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Жоао Филипе Аросо
История личных встреч
|01.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 0
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|3 : 3
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|1 : 3
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 1
|14.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|04.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 1
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|24
|21
|2
|1
|61-13
|65
|90.3
|2
|Порту
|24
|18
|3
|3
|55-17
|57
|79.2
|3
|Брага
|24
|18
|1
|5
|54-22
|55
|76.4
|4
|Спортинг
|24
|16
|2
|6
|49-23
|50
|69.4
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|12
|4
|8
|24-24
|40
|55.6
|6
|Арока
|24
|10
|7
|7
|28-31
|37
|51.4
|7
|Каза Пия
|24
|10
|5
|9
|20-24
|35
|48.6
|8
|Фамаликан
|24
|9
|3
|12
|23-31
|30
|41.7
|9
|Риу Аве
|24
|8
|6
|10
|23-28
|30
|41.7
|10
|Боавишта
|24
|8
|6
|10
|27-38
|30
|41.7
|11
|Шавиш
|24
|7
|8
|9
|24-31
|29
|40.3
|12
|Визела
|24
|8
|5
|11
|26-27
|29
|40.3
|13
|Жил Висенте
|24
|8
|5
|11
|26-31
|29
|40.3
|14
|Портимоненсе
|24
|8
|2
|14
|18-31
|26
|36.1
|15
|Эшторил
|24
|6
|4
|14
|21-37
|22
|30.6
|16
|Маритиму
|24
|4
|4
|16
|17-45
|16
|22.2
|17
|Пасуш де Феррейра
|24
|4
|3
|17
|18-42
|15
|20.8
|18
|Санта-Клара
|24
|3
|6
|15
|17-36
|15
|20.8