20:43 ()
Свернуть список

Бенфика - Витория Гимарайнш 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
18 Марта 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия)
Бенфика
Витория Гимарайнш

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 18 Марта 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Витория Гимарайнш
      Гимарайнш
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияЖоао Филипе Аросо
      История личных встреч
      01.10.2022 Португалия - Примейра Тур 8 Витория Гимарайнш0 : 0Бенфика
      27.02.2022 Португалия - Примейра Тур 24 Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
      27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
      25.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
      19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
      05.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
      17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Бенфика1 : 1 4 : 1Витория Гимарайнш
      14.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика2 : 0Витория Гимарайнш
      04.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
      25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика24 21 2 1 61-13 65 90.3
      2 Порту24 18 3 3 55-17 57 79.2
      3 Брага24 18 1 5 54-22 55 76.4
      4 Спортинг24 16 2 6 49-23 50 69.4
      5 Витория Гимарайнш24 12 4 8 24-24 40 55.6
      6 Арока24 10 7 7 28-31 37 51.4
      7 Каза Пия24 10 5 9 20-24 35 48.6
      8 Фамаликан24 9 3 12 23-31 30 41.7
      9 Риу Аве24 8 6 10 23-28 30 41.7
      10 Боавишта24 8 6 10 27-38 30 41.7
      11 Шавиш24 7 8 9 24-31 29 40.3
      12 Визела24 8 5 11 26-27 29 40.3
      13 Жил Висенте24 8 5 11 26-31 29 40.3
      14 Портимоненсе24 8 2 14 18-31 26 36.1
      15 Эшторил24 6 4 14 21-37 22 30.6
      16 Маритиму24 4 4 16 17-45 16 22.2
      17 Пасуш де Феррейра24 4 3 17 18-42 15 20.8
      18 Санта-Клара24 3 6 15 17-36 15 20.8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close