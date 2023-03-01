Ворскла - Металлист 1925 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
18 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Металлист 1925, которое состоится 18 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|03.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 2
|20.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|16
|12
|3
|1
|43-12
|39
|81.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|16
|11
|3
|2
|33-13
|36
|75.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|17
|10
|4
|3
|38-25
|34
|66.7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|17
|10
|3
|4
|25-15
|33
|64.7
|5
|Александрия
|17
|7
|7
|3
|29-25
|28
|54.9
|6
|Колос
|17
|6
|5
|6
|15-19
|23
|45.1
|7
|Кривбасс
|17
|6
|3
|8
|12-19
|21
|41.2
|8
|Металлист 1925
|17
|4
|8
|5
|17-28
|20
|39.2
|9
|Ворскла
|17
|5
|4
|8
|22-25
|19
|37.3
|10
|Ингулец
|16
|5
|4
|7
|16-19
|19
|39.6
|11
|Верес
|17
|5
|3
|9
|20-25
|18
|35.3
|12
|Рух В
|16
|4
|5
|7
|19-24
|17
|35.4
|13
|Металлист
|18
|4
|5
|9
|17-27
|17
|31.5
|14
|Черноморец
|17
|3
|6
|8
|14-22
|15
|29.4
| 15
Зона вылета
|Минай
|17
|3
|6
|8
|12-21
|15
|29.4
| 16
Зона вылета
|Львов
|16
|3
|3
|10
|11-24
|12
|25.0