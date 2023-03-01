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Верес - Днепр-1 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
18 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 18-й тур
Верес
Днепр-1

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Днепр-1, которое состоится 18 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Днепр-1
      Днепр
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      УкраинаАлександр Кучер
      История личных встреч
      03.09.2022 Украина - Премьер-лига Тур 3 Днепр-12 : 0Верес
      18.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 8 Днепр-11 : 0Верес
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр16 12 3 1 43-12 39 81.3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-116 11 3 2 33-13 36 75.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря17 10 4 3 38-25 34 66.7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К17 10 3 4 25-15 33 64.7
      5 Александрия17 7 7 3 29-25 28 54.9
      6 Колос17 6 5 6 15-19 23 45.1
      7 Кривбасс17 6 3 8 12-19 21 41.2
      8 Металлист 192517 4 8 5 17-28 20 39.2
      9 Ворскла17 5 4 8 22-25 19 37.3
      10 Ингулец16 5 4 7 16-19 19 39.6
      11 Верес17 5 3 9 20-25 18 35.3
      12 Рух В16 4 5 7 19-24 17 35.4
      13 Металлист18 4 5 9 17-27 17 31.5
      14 Черноморец17 3 6 8 14-22 15 29.4
      15
      Зона вылета
      		Минай17 3 6 8 12-21 15 29.4
      16
      Зона вылета
      		Львов16 3 3 10 11-24 12 25.0

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