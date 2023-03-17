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Шахтёр С - Нафтан 18 Марта прямая трансляция

18 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Шахтёр С
Нафтан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Нафтан, которое состоится 18 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Нафтан
      Новополоцк
      История личных встреч
      04.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Нафтан1 : 5Шахтёр С
      20.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Шахтёр С2 : 1Нафтан
      28.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Нафтан1 : 1Шахтёр С
      29.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С2 : 0Нафтан
      31.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Нафтан3 : 4Шахтёр С
      27.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С1 : 0Нафтан
      02.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Нафтан0 : 0Шахтёр С
      20.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Шахтёр С2 : 0Нафтан
      28.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Шахтёр С2 : 0Нафтан
      19.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Нафтан1 : 1Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн0 0 0 0 0-0 0 0.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Гомель0 0 0 0 0-0 0 0.0
      4 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
      5 Динамо-Брест0 0 0 0 0-0 0 0.0
      6 Энергетик-БГУ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      7 Ислочь0 0 0 0 0-0 0 0.0
      8 БАТЭ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      9 Белшина0 0 0 0 0-0 0 0.0
      10 Шахтёр С0 0 0 0 0-0 0 0.0
      11 Нафтан0 0 0 0 0-0 0 0.0
      12 Торпедо-БелАЗ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      13 Сморгонь0 0 0 0 0-0 0 0.0
      14 Слуцк0 0 0 0 0-0 0 0.0
      15
      Зона вылета
      		Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0

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