Шахтёр С - Нафтан 18 Марта прямая трансляция
18 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Нафтан, которое состоится 18 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|04.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 5
|20.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|2 : 1
|28.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|1 : 1
|29.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 0
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|3 : 4
|27.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 0
|02.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|0 : 0
|20.09.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|2 : 0
|28.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|2 : 0
|19.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Минск
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0