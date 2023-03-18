20:43 ()
Свернуть список

Гомель - БАТЭ 18 Марта прямая трансляция

18 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Гомель
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - БАТЭ, которое состоится 18 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гомель
      Гомель
      БАТЭ
      Борисов
      История личных встреч
      04.09.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Гомель0 : 1БАТЭ
      21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
      22.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 БАТЭ2 : 1Гомель
      02.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Гомель2 : 2БАТЭ
      03.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 БАТЭ3 : 2Гомель
      19.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 25 БАТЭ1 : 1Гомель
      01.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Гомель0 : 2БАТЭ
      28.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Гомель0 : 1БАТЭ
      13.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 11 БАТЭ3 : 0Гомель
      29.07.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 16 БАТЭ3 : 0Гомель
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн0 0 0 0 0-0 0 0.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Гомель0 0 0 0 0-0 0 0.0
      4 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
      5 Динамо-Брест0 0 0 0 0-0 0 0.0
      6 Энергетик-БГУ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      7 Ислочь0 0 0 0 0-0 0 0.0
      8 БАТЭ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      9 Белшина0 0 0 0 0-0 0 0.0
      10 Шахтёр С0 0 0 0 0-0 0 0.0
      11 Нафтан0 0 0 0 0-0 0 0.0
      12 Торпедо-БелАЗ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      13 Сморгонь0 0 0 0 0-0 0 0.0
      14 Слуцк0 0 0 0 0-0 0 0.0
      15
      Зона вылета
      		Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close