Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 18 Марта прямая трансляция
18 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
0'
45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 18 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|0 : 0
|10.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|0 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|3 : 2
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 2
|07.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|2 : 3
|13.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 2
|20.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|4 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 2
|16.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|2 : 0
|06.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Минск
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|4
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|6
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
|Шахтёр С
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|12
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|13
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|14
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0